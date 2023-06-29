36 тысяч женщин из Петербурга и Ленобласти получили пособие по беременности и родам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Социальный фонд России по Петербургу и Ленобласти с начала 2023 года выплатило пособия по беременности и родам жительницам региона. В списках на получение помощи оказалось около 36 тысяч женщин. Всего власти предусмотрели пять миллиардов рублей на поддержку рожениц и мамочек. Об этом пишет «Online47».

– Такая мера поддержки предусмотрена для жительниц региона, которые находятся в отпуске по беременности и родам, – пишет издание.

К слову, льгота распространяется и на приемных родителей, усыновивших ребенка в возрасте до трех месяцев. Рассчитывается пособие на основе количества дней в декретном отпуске и среднего заработка женщины за два минувших рождению ребенка года. Минимальный размер составляет 74 тысячи рублей, а максимальная ставка — свыше 530 тысяч рублей.

Оформить выплаты можно в личном кабинете страхователя на сайте СФР, а также через клиентскую службу. Средства поступят в течение десяти дней с момента обращения.