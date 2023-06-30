Траншевая ипотека набирает популярность в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге резко увеличилось количество сделок с траншевой ипотекой на первичное жилье. Их число превысило 50 процентов. Суть ипотеки в том, что банк выдает в день сделки лишь 30 процентов от суммы кредита, а остальную часть денег заявитель получает, только когда дом будет достроен. Об этом пишет РБК.

- Покупателей такие ипотечные программы привлекают за счет низких ежемесячных платежей, но строительным компаниям они дают не только плюсы за счет стимулирования продаж, но и риски - эскроу-счета наполняются медленно, что может привести к удорожанию строительства, - сообщает издание.

Из-за существующих рисков некоторые застройщики начали ограничивать сделки с такими кредитами, несмотря на высокий спрос.

К слову, с помощью ипотеки, петербуржцы приобрели 90% жилья в новостройках. Траншевая ипотека при этом остается самой популярной.