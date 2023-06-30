Похолодание, дожди и грозы прогнозируют в Петербурге 30 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде на пятницу, 30 июня. В Петербурге начала отступать жара. Синоптическую ситуацию будет формировать северо-западная периферия активного циклона, который кружит над центральными районами Европейской России.

- Ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, - рассказал синоптик в своем телеграм-канале.

Температура воздуха составит от 25 до 27 градусов в Петербурге, и от 23 до 28 – в Ленобласти. Скорость ветра – от 3 до 8 метров в секунду. Во время грозы он будет порывистым. Атмосферное давление упадет ниже нормы и составит 750 миллиметров ртутного столба.

В субботу при этом ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха будет от 22 до 24 градусов.