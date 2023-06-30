Две полосы движения перекроют на Большом Обуховском мосту в Петербурге с 3 июля. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Две полосы движения перекроют на Большом Обуховском мосту через Неву на внутреннем кольце КАД. Там планируют провести дорожные работы в течение пяти дней. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

- В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части на вантовом мосту в период с 3 по 8 июля будут перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвертая полосы, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

По остальным двум полосам ограничат скоростной режим – ехать там можно будет не быстрее, чем 50 километров в час.

Дорожные работы пройдут в круглосуточном режиме, в две смены. Специалисты устранят колейность на третьей и четвертой полосе. Сроки работ могут изменить с учетом погодных условий.