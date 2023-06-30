35% петербуржцев заводят любовные отношения на работе

За два года увеличилось количество сотрудников, склонных к служебным романам. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге выросло количество служебных романов. Раньше любовные отношения на работе заводили только 32 процента жителей города. Спустя два года их количество увеличилось до 35 процентов. Такое исследование провел сервис hh.ru.

- В России число людей, которые не против служебных романов, выросло с 29 до 34 процентов, - говорится в исследовании.

Любовь на работе заводят чаще всего сотрудники сферы розничной торговли – так ответили 42 процента специалистов. После них – работники сферы консалтинга и ресторанно-гостиничного бизнеса. В отношениях на работе признались более 40 процентов респондентов. Замыкают список влюбчивых сотрудников – работники сферы образования. Там к служебным романам склонны 26 процентов опрошенных.

Известно, что чаще всего пары в рабочем коллективе создают люди возрастом от 35 до 44 лет. На втором месте по активности – специалисты от 45 до 54 лет.