29 июня стало самым теплым днем месяца в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел итоги дня 29 июня и сообщил, что он стал самым теплым в месяце. Среднесуточная температура воздуха составила 22,9 градусов, хотя в течение дня она достигала 27,8 градусов.

- Проанализировав температуру по часам, стало понятно, что вчера получился очень теплый вечер, это и сыграло основную роль в среднесуточной температуре всех суток, - отметил Колесов в своем телеграм-канале.

При этом 22 июня в Петербурге было еще теплее – до 29,3 градусов, но среднесуточная температура все-таки уступила.

Напомним, 30 июня ожидается до 27 градусов тепла, кратковременные дожди, грозы и местами град. Но синоптики обещают, что в начале июля погода снова станет сухой и жаркой.