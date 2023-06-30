Двое петербуржцев получили 3 тысячи рублей штрафа за чужой FAN ID на футбольном матче. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд в Петербурге оштрафовал мужчину, который пришел на матч «Зенита» и «Краснодара» по чужому FAN ID. Игра на «Газпром Арене» проходила 13 мая. Болельщик явился на матч с подругой, и воспользовался FAN ID ее отца. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

- Нарушитель пришел на судебное заседание, признал свою вину. Но сказал, что не знал, что таким образом нарушает правила, - говорится в сообщении ведомства.

В итоге суд назначил мужчине штраф в размере трех тысяч рублей. Также теперь ему запрещено посещать официальные спортивные соревнования. Запрет будет действовать в течение полугода.

Другой петербуржец тоже попал в такую ситуацию. Друг отдал ему свой билет, но болельщик не знал, что в таком случае тоже нужно привязать свой FAN ID вместо чужого. Мужчине также назначен штраф – 3 тысячи рублей.