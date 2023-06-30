Пожилые супруги отправили более 4 млн рублей «сотрудникам ФСБ» в Петербурге

Супружеская пара из Петербурга перевела мошенникам более 4 млн рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пожилая супружеская пара из Петербурга попалась на уловку аферистов. Вымогатели позвонили 69-летним пенсионерам днем 28 июня. На той стороне провода неизвестные представились сотрудниками ФСБ и сообщили, что петербуржцы отправляют деньги террористам. Звонившие предложили доказать свою невиновность материально. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Супруги испугались и пошли к банкоматам. В течение дня они снимали средства со своих счетов, а потом отправили 4,27 млн рублей мошенникам.

Жертвой аферистов также стала еще одна пенсионерка. 61-летнюю жительницу Красногвардейского района обрабатывали с 31 мая по 23 июня. За это время «сотрудница службы безопасности» убедила женщину, что мошенники пытаются оформить на нее кредит, а для поимки преступников она должна выполнять указания сотрудницы. В итоге горожанка сама набрала кредитов более чем на 2,27 млн рублей и перевела деньги на счета звонившей.

- По фактам мошенничества в крупном размере возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ, - уточнил источник.