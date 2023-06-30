Серийный вор проведет три года в колонии за кражи из незапертых квартир в Петербурге

Серийного вора ценностей из незапертых квартир осудили в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге осудили серийного вора. 54-летний мужчина ходил по подъездам и искал незапертые двери. Проникая в квартиру, он похищал деньги и ценные вещи. А хозяева жилищ в это время находились в других комнатах или спали. За это его приговорили к трем годам лишения свободы. Срок он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Грабитель в период с апреля по июнь 2022 года успел обчистить четыре квартиры. Все они находились в разных районах – Выборгском, Василеостровском, Красногвардейском и Калининском.

В апреле мужчина из двух квартир украл два дорогостоящих ноутбука, платиновое кольцо и швейцарские часы со 120 бриллиантами. А в июне в одной из квартир на улице Беринга вытащил деньги из мужской сумки и женского портмоне, а также стащил брендовые сумки, обувь и часы.

- Пострадало четыре семьи, общая сумма похищенного имущества превысила 1,2 млн рублей, - уточнили в ведомстве.