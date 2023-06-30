Двое подростков на скутере пострадали в ДТП на Пушкинской улице в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Двое 16-летних подростков, мальчик и девочка, катались на скутере без прав и попали в аварию. Дорожно-транспортное происшествие случилось около семи часов вечера 29 июня в поселке Усть-Ижора на пересечении Пушкинской и улицы Труда. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- За рулем скутера был 16-летний школьник. Он не уступил дорогу автомобилю Nissan Х-Treil под управлением 32-летней местной жительницы, - рассказал источник.

В итоге, скутерист и его подруга попали в Детскую больницу №5 имени Филатова. Врачи оценили их состояние как средней степени тяжести. О состоянии женщины, которая находилась за рулем иномарки, не сообщается.

- По факту аварии полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - говорится в сообщении ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.