Петербуржец устроил стрельбу по людям на Пулковском шоссе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции в Петербурге задержали мужчину, который устроил стрельбу в сторону прохожих в Московском районе. Инцидент произошел около двух часов дня 29 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Мужчина стрелял в сквере Раисы Штрейс на Пулковском шоссе из предмета, похожего на пистолет. К счастью, никто не пострадал, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Через 20 минут наряд полиции задержал 49-летнего мужчину. Он объяснил, что устроил стрельбу из хулиганских побуждений. У него отобрали пистолет без номера и с магазином без патронов. Оружие направили на экспертизу.

На дебошира составили административный протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.