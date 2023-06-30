Сгнивший труп мужчины достали из водоема в Ленобласти. Фото: t.me/acclenobl

Спасатели достали сгнивший труп мужчины из водоема в Приозерском районе Ленобласти. Тело погибшего нашли в поселке Кузнечное. На пальце мужчины был золотой перстень. Об этом сообщает «Мойка78».

- В полицию накануне вечером обратился местный житель, сообщивший, что недалеко от своего дома он обнаружил утопленника. Прибывшие правоохранители выяснили, что около электростанции в Кузнечном был найден гнилой труп неизвестного мужчины 40-50 лет, - пишет издание.

Известно, что погибший мужчина был одет в куртку и штаны цвета хаки, а также ботинки со шнуровкой. При себе у него нашли кнопочный телефон и нож в ножнах. Полицейские изъяли все предметы, а труп отправили в морг для выяснения точной причины смерти.