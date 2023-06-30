Проект кластера «Остров фортов» в Кронштадте реализуется с опережением графика

Беглов заявил, что реализация проекта «Остров фортов» идет с опережением графика. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полностью открыть туристический кластер «Остров фортов» в Кронштадте планируют в 2026 году. Но, вероятно, это случится раньше. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, проект реализуется с опережением графика. Его слова передает пресс-служба Смольного.

Сейчас в Кронштадте модернизируют дорожную инфраструктуру. Также продолжают реставрировать форты «Кроншлот», «Александр I» и «Петр I». После завершения работ Петербург и Кронштадт свяжут новые пассажирские катамараны.

Беглов добавил, что Музей военно-морской славы России на территории кластера откроется уже в июле 2023 года. Его двери должны распахнуть ко Дню военно-морского флота.

- Обновленный Кронштадт станет центром сохранения истории ВМФ. Там мы будем рассказывать нашим детям и внукам о славных морских победах отечественного флота, а также вести патриотическую работу и готовить будущих защитников Родины, - отметил Александр Беглов.

Также в Кронштадте создадут патриотический центр «Авангард. Морской». Соответствующее соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме.