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НовостиПроисшествия30 июня 2023 9:14

Момент жесткого ДТП с 16-летними подростками на скутере в Петербурге попал на видео

Дети попали в больницу с травмами
Анастасия НУРАДИЛОВА
Момент жесткого ДТП с 16-летними подростками на скутере в Петербурге попал на видео.

Момент жесткого ДТП с 16-летними подростками на скутере в Петербурге попал на видео.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полицейские в Петербурге проводят проверку после ДТП, в котором пострадали двое 16-летних подростков. Мальчик и девочка катались на скутере без прав. Авария случилась около семи часов вечера 29 июня в поселке Усть-Ижора. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Скутером «АВМ» управлял 16-летний ребенок. Он не уступил дорогу автомобилю «Ниссан» и на полной скорости влетел в него. Помимо мальчика, на скутере была его 16-летняя подруга, - говорится в сообщении регионального ведомства.

В итоге оба подростка пострадали. Их с травмами госпитализировали в больницу, а врачи оценили состояние детей как средней степени тяжести.

На опубликованных кадрах видно, что девочка после аварии зашевелилась, начала поправлять волосы. А парень, который был за рулем скутера, лежал неподвижно. В обстоятельствах аварии разбираются полицейские.