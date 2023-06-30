МЧС предупредило о ливнях и сильном ветре 30 июня в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ухудшение погодных условий ожидается в Петербурге в пятницу, 30 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу со ссылкой на информацию ФГБУ «Северо-Западного УГМС».

- 30 июня, начиная с часу дня до четырех часов вечера в Санкт-Петербурге местами ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра до 15 метров в секунду, а также ливни и град, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Напомним, ранее стало известно, что 29 июня стало самым теплым днем в месяце по среднесуточной температуре. Но дожди, несмотря на жару, не заканчиваются. И когда в город вновь придет сухая погода – пока точно не известно. Но по мнению синоптиков, это может произойти в первые десять дней июля.