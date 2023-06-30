1,3 млрд рублей выделят на строительство Русановской улицы в Петербурге

На строительство Русановской улицы в Петербурге выделили 1,3 млрд рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители новостроек в Уткиной Заводи получат новую автомобильную дорогу на Русановской улице. Полностью завершить работы должны в декабре 2024 года. Подрядчика уже начали искать. Конкурс объявил комитет по государственному заказу Петербурга. А заплатить за это готовы более 1,3 млрд рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Строительство разделили на пять этапов. В первом улицу должны построить от Октябрьской набережной до разворотной площадки общественного транспорта. По итогам последующих работ Русановская улица должна стать магистралью районного значения. Ее протяженность составит 1,5 километров, а ширина - от двух до четырех полос.

- Проектом также предусматривается восстановление газонов, нарушенных в результате строительных работ и устройство газонов при рекультивации существующей автодороги, - говорится в документации к конкурсу.

Заказчиком значится СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства». Подводить итоги конкурса будут в конце июля.