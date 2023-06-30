Грабители жестоко избили и связали пенсионерку ради 3 тысяч рублей в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Петербурге задержали преступников, которые напали на 67-летнюю охранницу штрафстоянки. Инцидент произошел ночью 29 июня на Евгеньевской улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Женщина рассказала, что двое неизвестных зашли на пост охраны, избили ее, связали руки и отобрали 2800 рублей, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Пострадавшую пенсионерку с различными ушибами и ссадинами госпитализировали в больницу. Позже полицейские задержали злоумышленников по горячим следам на Мытнинской улице. Ими оказались 32-летний и 65-летний мужчины, которые уже привлекались к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Позже суд примет решение о мере пресечения для подозреваемых.