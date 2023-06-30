В Петербурге могут начать по-новому рассчитывать плату за парковку

Новые правила расчета оплаты парковки могут заработать в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге планируют изменить методику платы за парковку. Согласно проекту постановления комитета по транспорту, со второго часа плата за парковочное место может стать поминутной. В настоящий момент документ находится на антикоррупционной экспертизе.

- Плата при размещении транспортного средства на платной парковке с первой минуты второго часа осуществляется поминутно при условии оплаты одновременно с оплатой за первый час размещения транспортного средства на платной парковке, либо при условии оплаты до окончания периода времени, за который была внесена плата, - говорится в документе.

Отметим, что сейчас в Северной столице плата за пользование зоной платной парковки для владельцев легковых автомобилей составляет 100 рублей в час, для категории А и М – 39 рублей в час, категория С и D – 198 рублей в час. С 20:00 до 8:00 парковка становится бесплатной.