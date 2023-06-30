Памятник первому президенту Вьетнама Хо Ши Мину открыли в Петербурге. Фото: Пресс-служба Смольного

Торжественная церемония открытия памятника первому президенту Вьетнама Хо Ши Мину прошла в Петербурге 30 июня. Монумент появился в сквере на пересечении улицы Хошимина и проспекта Просвещения. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- Ровно 100 лет назад Хо Ши Мин приехал в Петроград. Его заветной мечтой была независимость Вьетнама! Целью - обеспечить каждого жителя не только едой и одеждой, но и возможностью учить своих детей! Совместно с героическим вьетнамским народом он сделал все, чтобы эта мечта сбылась, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Известно, что Хо Ши Мин был в Петербурге два раза – в 1923 и 1957 годах. В первом случае, ровно сотню лет назад, он приехал сюда, чтобы получить образование. А следующий его визит состоялся уже, когда он стал первым лицом Вьетнама.

- Уверен, этот памятник вызовет интерес к личности Хо Ши Мина. Он оставил глобальное гуманистическое наследие, актуальное сегодня, - добавил глава города.