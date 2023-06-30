Число отравившихся детей и взрослых в ресторане Петербурга на выпускных выросло до 95 человек

Шесть человек до сих пор остаются в больницах. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Региональный Роспотребнадзор сообщил о том, что число пострадавших из-за некачественной еды в ресторане Grand Bianco выросло до 95 человек. Напомним, в заведении разные школы отмечали выпускные. В итоге у 76 детей и 19 взрослых появились симптомы кишечной инфекции.

- Известно, что такое количество людей получили отравление в ресторане всего за пять дней его работы – с 24 по 29 июня, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Напомним, недавно суд принял решение закрыть ресторан Grand Bianco на 90 суток, чтобы работники устранили все найденные нарушения, среди которых – просроченные продукты и ползающие по помещениям тараканы.

Ранее сообщалось, что в ресторане прошли выпускные, как минимум, шести школ. В инфекционных отделениях до сих пор остаются пять детей и один взрослый.