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НовостиОбщество30 июня 2023 12:06

Более 60 незаконных торговых точек ликвидировали за две недели в Петербурге

На улицах города незаконно торговали овощами и фруктами, булочками, экскурсионными билетами и сувенирами
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
За две недели в Петербурге более 60 незаконных прилавков убрали с улиц. Фото: комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

За две недели в Петербурге более 60 незаконных прилавков убрали с улиц. Фото: комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

На улицах Северной столице стало меньше незаконных торговых точек. За две недели убрали 62 объекта. Именно столько магазинчиков и прилавков обнаружили сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга совместно с СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества».

Незаконные торговые точки ликвидировали в Центральном, Невском, Московском, Приморском, Калининском, Выборгском, Курортном, Кировском, Красносельском и Кронштадтском районах.

- Около пятисот единиц реализуемой продукции и торгового оборудования отправлено на склад временного хранения. Комитетом ведётся работа по привлечению выявленных нарушителей к административной ответственности за продажу товаров в неустановленных местах. – добавили в пресс-службе комитета.

Среди нарушителей были продавцы овощей и фруктов, выпечки, экскурсионных билетов и сувениров.