Восьмилетний мальчик на самокате попал под машину на Мебельной улице в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полицейские в Петербурге проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал 8-летний мальчик. Авария случилась вечером 29 июня на Мебельной улице в Приморском районе. Ребенка на самокате сбил мужчина на иномарке «Киа К5». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- После аварии школьника госпитализировали в больницу. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Известно, что водитель автомобиля с 2022 по 2023 год привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения 28 раз. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и разбираются в обстоятельствах случившегося.

Состояние мужчины, который был за рулем автомобиля, не уточняется.