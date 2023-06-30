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НовостиПроисшествия30 июня 2023 12:40

Житель Петербурга пойдет под суд за кражу 46 светильников из подъезда

Теперь мужчине грозит вплоть до двух лет лишения свободы
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Мужчина пойдет под суд за кражу светильников из петербургского ЖК.

Мужчина пойдет под суд за кражу светильников из петербургского ЖК.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В марте из подъезда жилого комплекса «Питер» на улице Типанова пропали 46 светодиодных светильника. Оказалось, что их украл 48-летний житель Северной столицы. Сумма ущерба от действий мужчины превысила 242 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Похищенное фигурант уголовного дела продал по 2,5 тыс. рублей за светильник, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды, - добавили в ведомстве.

Мужчине уже выдвинули обвинение по статье о краже. Материалы уголовного дела направили на рассмотрение мировому судье. Отметим, что максимальное наказание, которое грозит воришке, предусматривает до двух лет лишения свободы.

Ранее spb.kp.ru сообщал, что в Петербурге осудили серийного вора. Мужчина заходил в незапертые квартиры и забирал ценные вещи. Он обчистил четыре семьи. Сумма ущерба превысила 1,2 млн рублей. Теперь ближайшие три года он проведет в колонии.