Житель Петербурга пойдет под суд за кражу 46 светильников из подъезда

Мужчина пойдет под суд за кражу светильников из петербургского ЖК. Фото: Олег ЗОЛОТО

В марте из подъезда жилого комплекса «Питер» на улице Типанова пропали 46 светодиодных светильника. Оказалось, что их украл 48-летний житель Северной столицы. Сумма ущерба от действий мужчины превысила 242 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Похищенное фигурант уголовного дела продал по 2,5 тыс. рублей за светильник, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды, - добавили в ведомстве.

Мужчине уже выдвинули обвинение по статье о краже. Материалы уголовного дела направили на рассмотрение мировому судье. Отметим, что максимальное наказание, которое грозит воришке, предусматривает до двух лет лишения свободы.

Ранее spb.kp.ru сообщал, что в Петербурге осудили серийного вора. Мужчина заходил в незапертые квартиры и забирал ценные вещи. Он обчистил четыре семьи. Сумма ущерба превысила 1,2 млн рублей. Теперь ближайшие три года он проведет в колонии.