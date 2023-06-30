Две школы построят в Приморском районе Петербурга и Кронштадте. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал документ о предоставлении земельных участков для строительства двух школ – в Кронштадте и Приморском районе Петербурга. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает пресс-служба Смольного.

- В Приморском районе на Глухарской улице ООО «Арсенал-Каменка» планируется строительство школы на 1100 мест. По окончании строительства объект будет безвозмездно передан в собственность города, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Вторую школу планируют построить в Кронштадте. Застройщиком выступает ООО «Специализированный застройщик Алькор-Центральный». В городе появится общеобразовательная школа на 550 мест, которая будет лицеем.

Когда строительство завершится и все работы будут закончены, здание передадут в собственность города по договору купли-продажи.