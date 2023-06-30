Из-за сильного ливня в Петербурге изменили движение трамваев

Из-за потопа после ливня на улице Руставели в Петербурге изменили движение троллейбусы. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге днем 30 июня прошел сильный ливень. В некоторых районах города на улицах можно увидеть целые реки, которые образовались из дождевой воды. Например, такая ситуация наблюдалась на проспекте Маршала Блюхера и на улице Руставели. Из-за большого скопления воды на последней даже изменили движение троллейбусов. Об этом сообщает «Организатор перевозок».

- В связи со скоплением дождевой воды с 13:30 на улице Руставели у проспекта Науки отведено движение троллейбусов № 8,16,18,38, - говорится в сообщении.

Между тем, Водоканал уже сообщил, что вода на улице Руставели и проспекте Маршала Блюхера уже вся ушла в канализацию.

На улицах Петербурга образовались целые реки после ливня. Фото: t.me/Megapolisonline

О последствиях непогоды также рассказали местные жители в соцсетях. По словам одного из подписчиков Telegram-канала «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер», огромный потоп наблюдался и на проспекте Энергетиков.