В выходные в Петербурге выступят лучшие балалаечники

В Александровском парке выступят лучшие балалаечники Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге с 27 июня по 2 июля проходит международная неделя балалайки. Завершат ее уличным Андреевским фестивалем «Русское чудо», который пройдет 1 и 2 июля в Александровском парке. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Для жителей и гостей Северной столицы выступят ведущие петербургские коллективы, среди которых Государственный оркестр русских народных инструментов «Метелица», «Бис-Квит», «Балалайка Jam» и другие. Кроме того, впервые на сцене можно будет увидеть Леди Балалайку – Елену Ворфоломееву.

- Балалайка поражает сердечно, эмоционально! Не зря американцы, англичане и многие другие так любят балалайки. Очень много коллективов балалаечников во всем мире, и это меня удивляет. Значит, наша балалайка действительно трогает внутри, - поделился музыкант коллектива «Терем-квартет» Андрей Константинов.

На территории парка развернут «Городок Балалайкер». Там гостям предложат пройти мастер-классы «Мастерской русского Страдивариуса» и поиграть на балалайке. Здесь же появится Русская ярмарка.