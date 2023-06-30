Экс-главу Выборгского района Ленобласти приговорили к семи годам колонии за хищение 738 млн рублей из бюджета

Экс-главу Выборга Орлова приговорили к семи годам колонии и штрафу. Фото: МО «Выборгский район ЛО»
Суд признал виновным бывшего главу Выборгского района Ленобласти Геннадия Орлова в мошенничестве. Экс-чиновник вместе с подельниками похитил 738 млн рублей из бюджета. За это его приговорили к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в 750 тысяч рублей. Кроме того, ему на два года запретили занимать должности в госорганах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.
- Суд установил, что в период с января по декабрь 2019 года бывший глава администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области Орлов с соучастниками перевел бюджетные деньги на счета коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей в качестве оплаты работ, которые фактически не выполнялись, - говорится в сообщении пресс-службы.
Его подельникам назначили от двух до четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также каждого обязали выплатить штраф в 500 тысяч рублей.
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