В коммерческую недвижимость Петербурга стали почти в два раза больше инвестировать

Инвесторы резко увеличили вложения в коммерческую недвижимость Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

По итогам первой половины 2023 года общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость Петербурга составил 606 млн долларов. За аналогичный период 2022 года в такие объекты вложили 334 млн долларов, а за весь прошлый год – около 515 млн долларов. Такие данные приводит «Интерфакс» со ссылкой на консалтинговую компанию Nikoliers

Если сравнивать полугодия 2022 и 2023 годов, то получается, что показатель вырос почти в два раза. При этом прошлый год уже уступает в показателях текущему.

- В структуре инвестиций 28% приходится на офисы, ещё 28% - на гостиницы, 26% - на сектор торговли, 18% - на склады, - указано в исследовании.

Среди знаковых сделок компания указывает покупка Cosmos Hotel Group у норвежской компании портфеля из десяти отелей, шесть из которых находятся в Северной столице. Также приобретение бизнес-центра «Пулково Скай» армянским фондом Balchug Capital и другие.

По мнению аналитиков, общая сумма инвестиций в коммерческие активы Петербурга по итогам года может стать рекордным в последнем десятилетии.