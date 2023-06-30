Ресторан «Счастье» на Малой Морской в Петербурге прикрыли на два месяца из-за нарушений

Ресторан «Счастье» у Исаакиевского собора в Петербурге закрыли на 60 дней. Фото: Артем КИЛЬКИН

Специалисты Роспотребнадзора в конце мая нагрянули с внеплановой проверкой в ресторан «Счастье», расположенный на улице Малая Морская, 24 в Петербурге. Оказалось, что в заведении имеются грубые нарушения. Поэтому ведомство обратилось в суд. И согласно решению судьи с 27 июня ресторан закрыли на 60 суток.

Специалисты выявили, что в заведении могут соприкасаться сырые полуфабрикаты и готовые блюда, продукты не маркируются, используется просрочка и замораживаются нереализованные готовые блюда, чтобы подать их гостям позже.

- Также отсутствуют личные медицинские книжки и сведения о профилактической вакцинации у персонала и другие грубые нарушения, - добавили в Роспотребнадзоре.

Напомним, что это не первый ресторан в Северной столице, который закрывают из-за грубых нарушений. Так, на банкетах для выпускников в Grand Bianco отравились 95 человек. Проверка выявила, что в заведении подавали блюда из просроченных продуктов. В итоге ресторан закрыли на три месяца.