Петербуржец прыгнул с моста Бетанкура. Фото: скриншот из видео

Летние забавы петербуржцев становятся с каждым сезоном все более адреналиновыми. Так, в последний день июня местный житель решил попытать удачу. И без всякой страховки или плавсредств прыгнул с моста Бетанкура, возведенный через Малую Неву и реку Ждановку. Видео небезопасного трюка появилось в телеграм-канале «Мегаполис».

– Оцениваю исполнение на «ноль из десяти» баллов. Руки не прижаты к груди, голова наклонена, получил «леща» от воды, – прокомментировал читатель источника.

К счастью, соревнования со смертью мужчина выиграл. После жесткого приземления в еще не прогревшуюся гладь, он всплыл живой и почти невредимый. Для того, чтобы вдохнуть свежего воздуха, ему потребовалось много усилий – река идет с ощутимым течением – и несколько десятков секунд. С какой целью совершался прыжок, остается неизвестным.