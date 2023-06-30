Жителя Ленобласти могут приговорить к пожизненному заключению за производство наркотиков. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ленинградский областной суд обсудил возможный вердикт для трех местных жителей: двух неработающих женщин возрастом 36 и 29 лет, а также 47-летнего мужчины. Барышням, на которых завели уголовные дела за производство, сбыт или пересылку наркотических средств, грозит 17 и 12 лет колонии общего режима. А их «коллеге», обвиняемому сразу по четырем статьям, светит пожизненное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

– Правоохранители предполагают, что ленинградец занимался незаконным производством наркотических средств в особо крупном размере, предварительно сговорившись со своими знакомыми, – уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Кроме того, он уклонялся от наказания, незаконно хранил огнестрельное оружие и боеприпасы, посягал на жизнь сотрудников органов. Из-за этого прокурор просил суд суд назначить максимально возможное наказание. Приговор огласят в ближайшее время.