Без вести пропавшего 45-летнего мужчину ищут две недели в Петербурге. Фото: vk.com/lizaalert_piter

В Петербурге пропал 45-летний местный житель. Сейчас его розысками занялись сотрудники поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Как сообщили родственники разыскиваемого, он ушел из дома 16 июня. С тех пор прошло две недели, но его местоположение по-прежнему остается неизвестным. Об этом рассказали волонтеры «ЛизыАлерт» в своих социальных сетях.

– Помогите найти человека! Может находиться в вашем районе, – говорится в публикации поисково-спасательного отряда о пропавшем человеке.

Ориентировки на мужчину уже разлетелись по социальной сети ВКонтакте. На ней спасатели-добровольцы указали высокий рост – около 180 сантиметров, худощавое телосложение, карего цвета глаза и черные волосы. Как сообщили родственники разыскиваемого, в день исчезновения он был одет в черную футболку, такого же цвета кроссовки, а также темно-синие джинсы. С собой у него была черно-оранжевая сумка.