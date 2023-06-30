Номер для оплаты парковки через СМС в Петербурге изменится с 1 июля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге с 1 июля изменится номер для оплаты парковочных сессий. Теперь вместо привычной комбинации цифр «5303» действовать начнет телефон «3065». На него и нужно будет отправлять СМС-сообщения. Об этом сообщили в пресс-службе Городского центра управления парковками региона.

– Оплачивать стоянку через мобильного оператора могут только абоненты Мегафон, МТС и Билайн, – напомнили в пресс-службе организации.

Для пользователей других поставщиков связи доступны паркоматы, мобильное приложение «Парковки Петербурга» или личный кабинет на сайте parking.spb.ru.

К слову, стоянку необходимо оплатить в течение 15 минут с момента заезда автомобиля на машино-место. При этом покинуть парковку надо не позднее, чем через десять минут после истечения оплаченного времени.

Напомним, что с 1 июля текущего года специальная зона охватит 141 улицу в Петроградском районе. Там обустроят примерно десять тысяч машиномест, не менее десяти процентов из которых предназначено для инвалидов и лиц их перевозящих.