Росприроднадзор ищет виновных в загрязнении химикатами ручья в Шушарах. Фото: скриншот видео

Накануне жители поселка Шушары сообщили в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора об ужасном омбре на территории Пушкинского района. Они также опубликовали видео в соцсетях с загрязнением реки стоками белесого цвет. Государственные инспекторы прибыли к источнику «ароматов» и исследовали безымянный ручей, впадающий в Славянку. Как выяснили специалисты, в родник сбрасывали химикаты.

– При осмотре в ручье обнаружили муть с химическим запахом, – сообщили сотрудники Росприроднадзора.

Государственные инспекторы обследовали и русло. В итоге, они нашли трубу, по которой, предположительно, и происходил сброс.

Затем специалисты отобрали пробы воды, чтобы проверить содержание в них металлов, соединений группы азота и фосфора, а также токсинов.

Сейчас сотрудники устанавливают компанию, из-за которой грязные стоки попали в ручей, а из него в Славянку.