Больше часа тушили загоревшуюся иномарку на проспекте Маршала Жукова в Петербурге

Больше часа тушили загоревшуюся иномарку на проспекте Маршала Жукова. Фото: скриншот видео

Во второй половине дня, 30 июня, на пульт службы МЧС поступило сообщение о пожаре. Возгорание произошло в Кировском районе, на проспекте Маршала Жукова. Там вспыхнул автомобиль «Ford». Чтобы полностью усмирить разбушевавшуюся стихию, спасателям потребовалось больше часа. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

– Сведения о пострадавших не поступали, – рассказали пожарные.

Они также добавили, что все сгораемые части транспорта превратились в угольки. Как передают очевидцы происшествия, автомобиль загорелся, предположительно, из-за непотушенной сигареты. Несмотря на то, что для борьбы с огнем прибыло всего десять сотрудников МЧС, клубы дыма и стремящиеся вверх языки пламени от полыхающей машины выглядели весьма устрашающе. Поэтому вокруг пожара собралась приличная толпа из проезжающих и проходящих мимо людей.