Уголовное дело завели на сбившего человека 35-летнего жителя Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Уголовное дело завели на 35-летнего жителя Ленинградской области, сбившего человека. Сейчас заместитель прокурора региона утвердил обвинительное заключение из-за нарушения мужчиной правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда. Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства.

– Следователи считают, что в январе 2023 года ленинградец двигался по КАДу вокруг Петербурга, – рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Мужчина ехал со скоростью 105 километров час и не справился с управлением. Из-за этого его машину занесло и он влетел в металлическое ограждение. После этого местный житель сбил пешехода, находящегося неподалеку.

Медики оценили состояние пострадавшей 24-летней женщины как тяжелое. Сейчас дело направили во Всеволожский городской суд области для рассмотрения по существу.