26-летнего жителя Ленобласти обвинили в кибермошенничестве. Фото: Олег ЗОЛОТО

26-летний сотрудник телефонной компании совершил несколько преступлений в сфере компьютерной информации. По версии следствия, мужчина с января по февраль 2023 года, имея доступ к информационным базам, слил информацию абонентов. Из-за этого на него завели уголовное дело, а накануне прокурор утвердил обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства.

– Житель города Кириши, чтобы быстро и много подзаработать, скопировал персональные данные пользователей мобильной сети и без ведома абонентов произвел замену сим-карты, – рассказали в пресс-службе ведомства.

После этого он передал незаконно полученную и измененную информацию неизвестному. Тот перевел ему деньги на банковский счет. Сейчас уголовное дело направили в Киришский городской суд Ленинградской области для рассмотрения по существу.