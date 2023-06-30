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НовостиПроисшествия30 июня 2023 19:59

Бастрыкин поручил проверить русофобские высказывания посетившего Петербург экс-консула Казахстана

С просьбой проверки обратились местные жители
Элеонора КУРЮМОВА
Бастрыкин поручил проверить русофобские высказывания посетившего Петербург экс-консула Казахстана.

Бастрыкин поручил проверить русофобские высказывания посетившего Петербург экс-консула Казахстана.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В социальных сетях появились обращения жителей Петербурга. Они просили привлечь к ответственности бывшего генерального консула Казахстана за русофобские высказывания. Поэтому факту председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

– Глава СК поручил исполняющему обязанности руководителя ведомства Северной столицы Бобкову изучить изложенные сведения. Кроме того, он доложит о результатах процессуальной проверки главе органа, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Как выяснилось, бывших представитель иностранного государства некоторое время назад посетил Россию, в том числе Северную столицу. И впечатление у него, вероятно, сложилось неоднозначное. Поэтому экс-консул негативно высказывался о России и ее гражданах.