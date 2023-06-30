Частный дом сгорел на улице Пилотов в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Около десяти часов вечера, 30 июня, эффектный пожар вспыхнул в Московском районе Петербурга. Там, на улице Пилотов, загорелся частный дом. Из-за яростного пламени и своей конструкции он сначала превратился в настоящий пионерский костер, а потом быстро стал угольками. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

– Накануне на пульт спасателей поступило сообщение от очевидцев о пожаре. Сотрудники службы быстро прибыли на место происшествия, – рассказали представители регионального МЧС.

Они также уточнили, что огонь занял почти моментально всю площадь одноэтажного, каркасно-щитового дома в 25 «квадратов». Буквально через полчаса последние языки пламени стухли под натиском десяти сотрудников пожарной службы. К счастью, как сообщили специалисты городского МЧС, никто в возгорании не пострадал.