Задымление произошло на борту самолета в «Пулково»

Спасатели ликвидируют задымление в самолете. Фото: скриншот видео

Поздним вечером, 30 июня, на борту одного из самолетов в Пулково произошло задымление. Встревоженные очевидцы и сами пассажиры начали активно постить видео и фото в своих социальных сетях. В пресс-службе «Воздушных Ворот Северной столицы» spb.kp.ru подтвердили информацию о том, что лайнер не вылетел из дождливого Петербурга в теплые Арабские Эмираты.

– По технической причине рейс «ЕК 176 Петербург – Дубай» отбуксировали обратно на место стоянки, – рассказали в пресс-службе регионального аэропорта.

В «Пулково» также уточнили, что на место происшествия уже прибыли спасатели, которые ликвидируют возникшее задымление. Сейчас ничего не представляет угрозы жизни и здоровью пассажиров. Всех путешественников высадили в зону терминала. Конечно, аэропорт и авиакомпания слаженно работают и предпринимают все меры для сокращения времени ожидания нового рейса.