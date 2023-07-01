Беглов заявил об отсутствии оснований для изъятия имущества Пригожина. Фото: скриншот видео эфира

Губернатор Беглов в эфире программы «Новый взгляд» обсудил события минувшей субботы, 24 июня. Глава города отметил, что силовики для поддержания порядка и стабильной мирной жизни сделали все необходимое. Кроме того, в ответ на вопрос об изъятии имущества Пригожина, заявил, что для этого отсутствуют основания.

– Собственник есть собственник. Мы относимся с уважением к любым видам капитала. Если он, конечно, незаконный, то для этого существуют правоохранители, — заявил Александр Беглов.

Он также отметил, что конфликт с бизнесменом действительно был. И сейчас город ведет переговоры по возвращению под свой контроль системы жилищного хозяйства, теплоснабжения: Петербург контролирует чуть больше трети магистральных тепловых сетей.

– Петербург был, есть и будет оплотом нашего Президента, нравится это кому-то или нет, но это так, – подытожил глава города.