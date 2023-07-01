Спасатели из Ленобласти нашли заблудившегося в лесу пенсионера. Фото: Артем КИЛЬКИН

Во второй половине дня, 30 июня, спасатели из Ленинградской области получили не просто срочный, а экстренный вызов. Им сообщили, что в густом лесу около деревни Новолисино потерялся пожилой местный житель. К счастью, эта история закончилась хорошо – заблудившегося мужчину нашли. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

– После получения сообщения на пульт отряда города Тосно, спасатели оперативно начали поисковые работы, – рассказали в пресс-службе организации.

Через некоторое время розыска они обнаружили пострадавшего. Затем спасатели вывели его – живого и невредимого – из леса. Кроме того, сотрудники отряда доставили пожилого мужчину до железнодорожной станции Саблино, которая находится в поселке Ульяновка.

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