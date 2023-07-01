Курсантов петербургского университета арестовали за кражу тысячи долларов США

Курсантов петербургского университета арестовали за хищение тысячи долларов США. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как говорится: любишь кататься – люби и все лето в СИЗО просидеть. Даже если совсем не хочется. Так, Петроградский районный суд Петербурга избрал арест на два месяца как меру пресечения для двух студентов. Причем не заурядных, а самых настоящих курсантов местного университета. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы, подозревают их в краже тысячи доллар США у местного жителя.

– Около восьми часов вечера, 28 июня, двое молодых людей находились возле выхода из станции метро Спортивная, – уточнили в пресс-службе.

Затем, веселясь и предвкушая грядущие траты, хулиганы взяли принадлежащие потерпевшему деньги в иностранной валюте. На просьбы и крики вернуть средства, конечно, они никак не реагировали. Вскоре с места происшествия парни скрылись и распорядились похищенным по-своему. Один из арестованных против стражи возражал.