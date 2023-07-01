В Петербурге завершили расследование уголовного дела из-за насмерть сбитой мусоровозом пенсионерки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Правоохранители из Северной столицы завершили расследование еще одного уголовного дела. Так, ранее 36-летнего водителя мусоровоза обвинили в нарушении правил дорожного движения. Это и повлекло за собой гибель человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– Трагедия произошла 3 марта 2023 года на проспекте Культуры в Калининском районе, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Оказалось, что, находясь за рулем фуры, мужчина решил выехать из двора задним ходом. Но не заметил проходящую мимо 83-летнюю пенсионерку. И она от полученных травм скончалась в больнице.

После того, как на жителя региона завели уголовное дело, ему предъявили обвинение, а также отправили под подписку о невыезде.

Сейчас уголовное дело направлено в Калининский суд Петербурга для рассмотрения по существу.