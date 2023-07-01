Рейс из Петербурга в Дубай задержался на пять часов из-за задымления. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Поздним вечером, 30 июня, перепуганные пассажиры и посетители «Пулково» начали активно постить видео с задымленным самолетом в социальных сетях сетях. После очевидцы сообщили, что на место происшествия прибыли спасатели, которые эвакуировали вылетающих и начали тушить причину задымления. Спустя более пяти часов самолет все-таки вылетел в запланированные Арабские Эмираты. Об этом сообщили в пресс-службе «Воздушных Ворот Северной столицы».

– Рейс «EK 176» в Дубай вылетел в пять часов утра. Аэропорт Пулково работает в штатном режиме, – рассказал spb.kp.ru представитель пресс-службы.

Напомним, что отбуксировать самолет обратно на стоянку решили из-за технической поломки. Всех путешественников высадили в зону терминала. А самим происшествием уже заинтересовалась транспортная прокуратура региона. Сейчас правоохранители выясняют причины и обстоятельства задымления воздушного судна иностранной компании.