Двое малолетних детей выпали из окон многоэтажных домов в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи Ленобласти вновь обратились к местным жителям с просьбой не оставлять детей наедине с открытыми окнами. Как сообщили в пресс-службе ведомства, накануне в Кировском и Тосненском районах два ребенка – четырех и двух лет – из-за невнимательности взрослых забрались на подоконник. Оперевшись на москитную сетку, выпали из окна квартиры.

– Сейчас детям специалисты оказывают медицинскую помощь, – уточнили в пресс-службе Следственного комитета региона.

Сотрудники правоохранительных органов пояснили, что на данный момент ничего не представляет угрозы для жизни маленьких жителей области. Но, чтобы пресечь подобные случаи, они убедительно попросили родителей быть внимательнее. Кроме того, настоятельно рекомендовали использовать фиксаторы и вставные решетки на окна, а не надеяться на хлипкую москитную сетку.