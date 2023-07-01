Мужчину задержали по подозрению в краже 650 тысяч рублей у пожилой петербурженки

33-летнего предпринимателя задержали из-за подозрений в краже 650 тысяч рублей у пожилой петербурженки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Около недели назад в полицию Приморского района Петербурга обратилась 69-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что ее обманули мошенники на 650 тысяч рублей. Они убедили женщину снять деньги со своего банковского счета и передать их курьеру. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– Пенсионерка рассказала, что в течение двух дней ей неоднократно звонили неизвестные. Они убеждали женщину, что ее банковский счет нужно закрыть. Аргументировали злоумышленники это тем, что с него пытаются украсть деньги, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники органов возбудили уголовное дело из-за мошенничества. Во время оперативно-розыскных мероприятий около четырех часов дня, 30 июня, на улице Генерала Хрулева они и задержали предприимчивого подозреваемого в совершении преступления.