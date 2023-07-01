Двух ночных угонщиков автомобилей арестовали в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники полиции задержали двух жителей Петербурга – 31 и 40 лет. Их арестовали за угон автомобиля в Невском районе. Кроме того, правоохранители обнаружили, что группировка ранее похитила машину, оставленную в Дизельном проезде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– Два года назад в полицию Московского района Петербурга обратился местный житель. Он сообщил, что в ночь с 5 на 6 марта 2021 года на Дизельном проезде у него украли автомобиль, – уточнили в пресс-службе регионального ведомства.

Как оказалось, угнал злоумышленник иномарку модели «Тойота Камри». К слову, ее стоимость оценивается не меньше, чем два миллиона рублей. Из-за кражи сотрудники полиции возбудили уголовное дело. И на данный момент оба нарушителя общественного спокойствия содержатся под стражей.