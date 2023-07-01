17-летний петербуржец на скутере и его подруга пострадали в ДТП с иномаркой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники полиции проверяют ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний юноша и его подруга. Авария случилась накануне, поздно вечером, на улице Кольцевой. Там, в поселке Лисий Нос, 55-летний водитель, управляя автомобилем «Мицубиси Оутлендер», врезался при повороте в двигавшийся по встречке мотороллером. Барышня и ее спутник на двухколесном коне серьезно пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– Как оказалось, за рулем «Стелс Вортекса» находился 17-летний местный житель. Прав на управление транспортом у него, конечно, не было, – рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Из-за ДТП водителя двухколесного транспорта и его 18-летнюю пассажирку в состоянии средней тяжести госпитализировали в одну из больниц Северной столицы. О состоянии водителя автомобиля ничего неизвестно.