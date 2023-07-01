Средняя температура воздуха в июне оказалась рекордно низкой за четыре года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Завершившийся первый месяц лета стал для петербуржцев временем ожиданий. Сначала местные жители высматривали конец холодной погоды в первой декаде, потом – начала дождей после невероятной засухи. Метеорологи в это время подсчитали месячную температуру воздуха: она оказалась рекордно низкой за последние четыре года. Метеоролог Александр Колесов в своем телеграм-канале рассказал, что средний показатель в Петербурге составил плюс 17,2 градуса.

– Месяц одновременно с тем нельзя назвать прохладным. Воздух прогрелся на 1,2 градуса больше нормы. Даже после очень холодного начала, – уточнил синоптик.

Кстати, максимальная температура достигла отметки в плюс 31 градуса. А самым холодным днем оказалось 2 июня. Тогда на улице было всего плюс 11,1 градуса. Наградить этот июнь стоит и за количество солнечных часов. Грелся город в лучах теплой звезды целых 342 часа.